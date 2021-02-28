Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?

Son zamanlarda online yemek alışveriş sitelerinde bazı sorunlar yaşanmakta. Yemek sipariş uygulamalarının sistemden kaynaklı arıza nedeni ile hizmet veremedikleri söylense de, kuryelerin kontak kapatmalarından dolayı Yemek Sepeti adlı uygulamanın çöktüğü bilinmekte.

Yemek Sepeti kuryeleri çalışmıyor mu?

Yemek Sepeti ile başka birçok online paket servis uygulamalarında çalışmakta olan kuryelere yapılan haksızlıklar nedeni ile, kuryelerin çalışmadığı ve bu yüzden sistemin kapandığı söyleniyor. Twitter hesabında “sahtecilikyapma” hastaghı ile başlık açan müşteriler, motor kuryelerine yapılmakta olan haksızlıklara ve çalışma şartlarına isyan ettiler. Kuryelere yapılan haksızlıklar ile adaletsizliklere karşı ayaklanmalar ve protestolar başlatıldı. Yemek Sepeti isimli sitenin sahibine de pek çok şikayet iletildi.

Yemek Sepeti’nin sahibi kimdir?

Yemek Sepeti uygulamasının sahibi Nevzat Aydın. Yurt dışından alınan sitenin asıl sahibi ise Delivery Hero’dur.