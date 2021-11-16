Yemek Sepeti'de skandal iddia: Kullanıcı bilgileri korsanların eline geçti!

2001 yılında faaliyete geçen ve milyonlarca kişinin kullandığı online yemek satış platformu Yemeksepeti'nin başı korsanlarla yine derde girdi. 8 ay önce hacklenen ve 21,5 milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgileri çalınan platformun yenide korsanların eline geçtiği iddiası ortaya atıldı.

Bu kez 60 milyondan fazla kullanıcının açık adresleri, isim ve soyisimleri, telefon numaraları gibi kişisel verilerinin ellerinde olduğunu iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıklarını öne sürdükleri konuşmaların da ekran görüntülerini paylaştılar. Sosyal medya hesaplarından ortaya atılan iddialarda kişilere ait kredi kartı numaralarının ilk ve son 4 hanesinin de bulunduğu veritabanının herkese açık satışa çıkarıldığı söylediler.

İçlerinden seçtikleri rastgele bir telefon numarasından kişisel bilgi paylaşımı yaptıklarını belirten hackerlar, bir Twitter hesabından bazı bilişim sektörü çalışanlarının da bilgilerini yayınladılar.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI!

Yapılan siber saldırılara ilişkin Yemeksepeti tarafından resmi açıklama yapılmazken, şirketin CEO'su Nevzat Aydın, Twitter hesabından kendisine yöneltilen tüm soruları da cevapsız bıraktı.