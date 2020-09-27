Yemeğinden aşçının kopan parmağı çıktı!

Tekirdağ’da bir fabrikada yemeğin içinden parmak çıktı. Herkesi şaşkına çeviren olay Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre mutfakta turşu doğrayan aşçı, yanlışlıkla parmağını kesti. Hastaneye kaldırılan kaybolan parmağı, 3 gün sonra yemekhanede yemek yiyen işçi Burhan Yılmaz’ın yemeğinden çıktı.

Kopan parmağın yarısını yedi

Ücretsiz izne çıkarıldı

Yemeğinden çıkan parmağı fark eden Burhan Yılmaz, Çenezköy Devlet Hastanesi’nin aciline gitti. Sürekli midesi bulanan Yılmaz’ın, kopan parmağın bir bölümünü farkında olmadan yediği ortaya çıktı. Sağlığından endişe eden Yılmaz şunları söyledi ‘’Yemek yerken ağzıma sert bir cisim takıldı. Elimi ağzıma atıp çıkardığımda insan parmağı olduğunu gördüm. Hemen hastaneye gittim, parmağın yarısını yemişim’’ dedi.

Olayın ardından ücretsiz izne çıkarıldığını söyleyen Burhan Yılmaz, yemek firması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak bu konuda hiçbir işlem yapılmadığını ifade etti. Fabrikanın kendisini olay sonrasında ücretsiz izne çıkardığını ve sus payı olarak 3 bin lira vermek istediklerini dile getiren Yılmaz, maddi durumunun kötü olduğunu geçinemediğini söyledi.