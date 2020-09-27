Yemeğinden aşçının kopan parmağı çıktı!

Tekirdağ’da bir fabrikada yemeğin içinden parmak çıktı. Herkesi şaşkına çeviren olay Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre mutfakta turşu doğrayan aşçı, yanlışlıkla parmağını kesti. Hastaneye kaldırılan kaybolan parmağı, 3 gün sonra yemekhanede yemek yiyen işçi Burhan Yılmaz’ın yemeğinden çıktı.
Kopan parmağın yarısını yedi
Ücretsiz izne çıkarıldı
Olayın ardından ücretsiz izne çıkarıldığını söyleyen Burhan Yılmaz, yemek firması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak bu konuda hiçbir işlem yapılmadığını ifade etti. Fabrikanın kendisini olay sonrasında ücretsiz izne çıkardığını ve sus payı olarak 3 bin lira vermek istediklerini dile getiren Yılmaz, maddi durumunun kötü olduğunu geçinemediğini söyledi.