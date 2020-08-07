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Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacakları yandı

Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacakları yandı. Ünlü şarkıcı o anlara dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:32
Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacakları yandı
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Bir süre önce eşiyle yaşadığı problemler sebebiyle sonunun Bergen gibi olmasını istemediğini belirten bir video çeken Yeliz Yeşilmen’in küçük kızı talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkıcının 10 yaşındaki kızının bacağına kaynar su döküldü.

‘’Allah kimseye yaşatmasın.’’

Yaşadığı her anı Instagram hesabından paylaşan ünlü sanatçı korkunç olay sonrasında video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Küçük kızı Asya’nın bacağına ocaktaki demliğin döküldüğünü belirten Yeşilmen, yaşadığı anlarla ilgili çok büyük bir tehlike atlattıklarını dile getirdi. Kaynar suyun döküldüğü sırada yakınlarında krem bulunduğunu belirten ünlü şarkıcı hemen müdahale ettiklerini söyleyerek ‘’Allah kimseye yaşatmasın.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 07.08.2020 16:39
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Yeliz Yeşilmen
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