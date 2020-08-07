Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacakları yandı

‘’Allah kimseye yaşatmasın.’’

Bir süre önce eşiyle yaşadığı problemler sebebiyle sonunun Bergen gibi olmasını istemediğini belirten bir video çeken’in küçük kızı talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkıcının 10 yaşındaki kızının bacağına kaynar su döküldü.

Yaşadığı her anı Instagram hesabından paylaşan ünlü sanatçı korkunç olay sonrasında video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Küçük kızı Asya’nın bacağına ocaktaki demliğin döküldüğünü belirten Yeşilmen, yaşadığı anlarla ilgili çok büyük bir tehlike atlattıklarını dile getirdi. Kaynar suyun döküldüğü sırada yakınlarında krem bulunduğunu belirten ünlü şarkıcı hemen müdahale ettiklerini söyleyerek ‘’Allah kimseye yaşatmasın.’’ diye konuştu.