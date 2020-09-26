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Yataktan düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha bebek, hastaneye götürülmek istendiği sırada yolda hayatını kaybetti.

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:42
Yataktan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Samsun’un Asarcık ilçesinde yataktan düşen 2 yaşındaki Talha bebek, ağır yaralandı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti. 2 yaşındaki Talha’nın şüpheli ölümü için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 26.09.2020 17:42
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Anahtar Kelimeler:
SamsunBebekTalha
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