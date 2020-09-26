Yataktan düşen çocuk hayatını kaybetti

’un Asarcık ilçesinde yataktan düşen 2 yaşındaki, ağır yaralandı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti. 2 yaşındaki Talha’nın şüpheli ölümü için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.