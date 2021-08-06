Yatağan’daki yangın Aydın Çine’ye sıçradı

Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken yangın alanı giderek artıyor. Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan yangın Aydın’ın Çine ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler giderek büyüyor.
06 Ağustos 2021 Cuma 18:31
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Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Helvacılar Mahallesinde dağlık alanda yangın çıktı. Dün öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı ve Gökbel Dağı’nın arka tarafına da indi. Dağın arkasında yer alan Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi yangınla burun buruna geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Yangını söndürme çabaları devam ediyor.
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