Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla’da bir film çekimi için toplamda 4 villadan oluşan sitedeki 2 villayı kiralayan Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç’e (67) tekme ve tokatlar ile şiddet uygulamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medya üzerinde de büyük yankı uyandırmış, Halil Sezai kısa süre içerisinde hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı.

Talebe Ret Geldi

Tutuklama kararı ardından Sezai’nin avukatları İstanbul 7. Sulh Cezasi tarafından alınan kararın hukuksuz olduğunu öne sürerek İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunarak tahliyesi için talepte bulunmuşlardı.

İlgili itirazı değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği yapılan itirazı suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süreyi de göz önünde bulundurarak reddetti. Mahkeme Sezai’nin tutukluluk halinin devamında hükmetti.