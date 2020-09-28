İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!

Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itiraza ret cevabı geldi! Sezai’nin avukatları İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunmuş, 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararının hukuksuz olduğunu öne sürmüşlerdi…

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:18
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla’da bir film çekimi için toplamda 4 villadan oluşan sitedeki 2 villayı kiralayan Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç’e (67) tekme ve tokatlar ile şiddet uygulamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medya üzerinde de büyük yankı uyandırmış, Halil Sezai kısa süre içerisinde hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı.


Tutuklama kararı ardından Sezai’nin avukatları İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararın hukuksuz olduğunu öne sürerek İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunarak tahliyesi için talepte bulunmuşlardı.

Talebe Ret Geldi

İlgili itirazı değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği yapılan itirazı suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süreyi de göz önünde bulundurarak reddetti. Mahkeme Sezai’nin tutukluluk halinin devamında hükmetti.



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halil SezaiMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
"İsimsizler Hareketi" davasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Azerbaycan Türkiye dışındaki uçak seferlerini durdurdu
Azerbaycan Türkiye dışındaki uçak seferlerini durdurdu
Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu
Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu
Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Popüler Haberler

Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Babildizisi Demet kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur hakkında bilgiler
Ölüm yardımı ödemesini kimler alabilir? 2020 ölüm parası şartları
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir? Hipotermi sırasında neler yapılmalıdır?
Kanalların yayın akışları 20 Eylül Cuma- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kanser hastaları malulen emeklilik şartları 2020
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2020 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.