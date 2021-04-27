Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri

Yasaklarda Kargolar Açık mı?

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Mayısıs Perşembe günü akşam saat 19:00’dan itibaren geçerli olmak üzere 17 Mayısıs pazartesi saat sabah 05:00’a kadar toplamda 18 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu kararı, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna bildirdi.

Bu yasakların tam kapanma şeklinde olduğu bildirildi. Bu kararın ardından vatandaşlarımız kargo Firmalarının çalışıp çalışmadığını, PTT yasaklarda açık mı, hangi kargolar yasaklarda açık, kargolar yasaklarda kapalı mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Kargolar Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık olmak üzere çalışanlarıyla birlikte yasaklardan muaf olacaktır. Ayrıca gazete, su ve mutfak tüpü dağıtan şirketler ve çalışanları da bu yasaklardan muaftır.