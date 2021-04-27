Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri

Yasaklarda Kargolar Açık mı?
Bu yasakların tam kapanma şeklinde olduğu bildirildi. Bu kararın ardından vatandaşlarımız kargo Firmalarının çalışıp çalışmadığını, PTT yasaklarda açık mı, hangi kargolar yasaklarda açık, kargolar yasaklarda kapalı mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Kargolar Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık olmak üzere çalışanlarıyla birlikte yasaklardan muaf olacaktır. Ayrıca gazete, su ve mutfak tüpü dağıtan şirketler ve çalışanları da bu yasaklardan muaftır.
Son Güncelleme: 27.04.2021 04:05