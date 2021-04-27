Yasaklara uymayan 47 bin kişiye para cezası

47 Bin Kişiye Para Cezası
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddi bir şekilde uymak gerektiği söylendi. Aynı zamanda Türk milletine göstermiş olduğu fedakarlık, sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür edildi. Bu cezalardan sonra tam kapanma kararı çıktı. Vatandaşlarımız artık 18 gün boyunca sokağa çıkma yasaklarına uymak zorunda kalacak. Yasaklara uyumadıkları müddetçe ciddi para cezalarına çarptırılacak.
Son Güncelleme: 27.04.2021 02:53