Yasaklara uymayan 47 bin kişiye para cezası

47 Bin Kişiye Para Cezası

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısmı kapanma tedbirleri kapsamında bir takım koronavirüs önlemleri alınmıştı. Bu kapsamda 19 Nisan ile 26 Nisan 2021 tarihleri arasında sokağa çıkmalarını ihlal eden kişilere idari ya da adli para cezası verildi. Buna göre kısmi kapanma kısıtlamalarını ihlal eden 47.062 kişi idari ya da adli para cezasına tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddi bir şekilde uymak gerektiği söylendi. Aynı zamanda Türk milletine göstermiş olduğu fedakarlık, sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür edildi. Bu cezalardan sonra tam kapanma kararı çıktı. Vatandaşlarımız artık 18 gün boyunca sokağa çıkma yasaklarına uymak zorunda kalacak. Yasaklara uyumadıkları müddetçe ciddi para cezalarına çarptırılacak.