İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?

Hafta sonu yasakları başta olmak üzere yasakların ne zaman kalkacağı ve normalleşmenin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Pek çok kişi, yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? sorularını araştırmaya başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 22:43
Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Ülkemizde geçtiğimiz aylarda artan vaka sayıları ile yasaklar ve ek tedbirler getirilirken pek çok kişi yasakların ne zaman gevşetileceğini araştırmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasakların ne zaman son bulacağı merak edilirken okulların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği merak ediliyor.

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Kabine toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında,

‘Mart ayı aşı uygulamalarında çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. Şehirlerin Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini geçeceğiz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıp kategorilere ayıracağız. Salgın sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, vb. esnaflarımızı rahatlatacak yeni adımları önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı olarak kaldıracağız.

Vatandaşlarımız salgında ne kadar dikkatli ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar düzeltirse normalleşme süreci de o derece hızlı olacaktır.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek olmaları gerektiğini istirham ediyorum.’

Açıklamalar ile birlikte yasakların şehirlerde ki vaka sayılarına göre belirleneceği açıklanırken bazı illerde normalleşme sürecinin daha geç yaşanması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YasaklarHafta SonuKısıtlamaKalkacakNormalleşmeNe Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenler Belediyesine ziyaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenler Belediyesine ziyaret!
Köpek dolaştırmak için 3 kişi çıktılar: Bunun neresi yanlış?
Köpek dolaştırmak için 3 kişi çıktılar: Bunun neresi yanlış?
Taksim'de sokağa çıkma yasağında gezen 2 kişiye para cezası kesildi
Taksim'de sokağa çıkma yasağında gezen 2 kişiye para cezası kesildi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in çıplak arama açıklamalarında Selda Bağcan'dan eleştiri!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in çıplak arama açıklamalarında Selda Bağcan'dan eleştiri!
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü

Popüler Haberler

Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2021 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
AK Parti İstanbul yeni başkanı kim olacak? Bayram Şenocak yerine kim gelecek, adaylar kimler?
A101'de satılan Qcy T5 kulaklıkları özellikleri ve yorumları
Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi özeti ve konusu
Edho Enişte Kimdir? Hatice’nin Kocası
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında?
2021 JYP Entertainment Seçmeleri online başvuru yapma
Eğitim öğretim ödeneği nedir? Ödenek kimlere ödenir, şartları nedir?
Şokta hafta sonu 7-10 Mart 2020 kampanyalı indirimli ürünler kataloğu
TESKOMB ile esnafa 1 yıl ödemesiz işyeri açma ve destekleme kredisi
Yemin 309. bölüm fragmanı 5 Şubat 2021 Cumartesi
2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Okullarda yüz yüze sınavlar ertelenecek mi, sınavlar iptal olur mu?
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.