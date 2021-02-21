Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?

Ülkemizde geçtiğimiz aylarda artan vaka sayıları ile yasaklar ve ek tedbirler getirilirken pek çok kişi yasakların ne zaman gevşetileceğini araştırmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasakların ne zaman son bulacağı merak edilirken okulların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği merak ediliyor.

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Kabine toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında,

‘Mart ayı aşı uygulamalarında çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. Şehirlerin Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini geçeceğiz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıp kategorilere ayıracağız. Salgın sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, vb. esnaflarımızı rahatlatacak yeni adımları önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı olarak kaldıracağız.

Vatandaşlarımız salgında ne kadar dikkatli ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar düzeltirse normalleşme süreci de o derece hızlı olacaktır.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek olmaları gerektiğini istirham ediyorum.’

Açıklamalar ile birlikte yasakların şehirlerde ki vaka sayılarına göre belirleneceği açıklanırken bazı illerde normalleşme sürecinin daha geç yaşanması bekleniyor.