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Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!

Aşılama sürecinin hızlanması ile beraber insanlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan yasakların ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Ne zaman tamamen normal hayata döneceğiz? İşte merak edilenler…

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
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Kabine Toplantısı sonrası açıklanan kararlar doğrultusunda 1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımları atılmıştı. Normalleşme adımları ile beraber aşılama süreci de Türkiye’ye gelen aşılarla beraber hız kazanmıştı. Bu hız an itibariyle günde neredeyse yarım milyon kişinin aşılanması hızına ulaştı. Bu olumlu gelişmelerden sonra birçok vatandaş, tamamen ne zaman normal hayata dönebileceklerini merak etmeye başladı.

Bilim insanlarından bu konuyla ilgili açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Uzmanların ortak görüşü, günlük 1 milyon kişinin aşılanması halinde 2 ay içinde özlenen normal hayata dönülebileceğini belirttiler.

Aşılamada Son Durum

Haziran ayı içerisinde Türkiye’ye ulaşan BioNTech, Sinovac, Sputnik V aşılarının partileriyle beraber aşılamada beklenen hıza yaklaşılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs aşılamasının yaklaşık 600 bin doza yükseldiğini ve bugünden itibaren 40 yaş üstü vatandaşların aşı randevusu alabileceklerini belirtti. Salgında zor günler atlattıklarını söyleyen Koca, salgının biteceği günlerin de çok yakın olduğunu vurguladı.


Son Güncelleme: 14.06.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıFahrettin KocaSağlık Bakanı
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