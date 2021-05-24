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Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları büyük bir merakla yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. 17 Mayıs Pazartesi itibari ile kademeli normalleşmeye geçilmesi ile beraber bu sürecin 1 Haziran tarihine kadar devam edeceği bildirilmişti. Bu doğrultuda vatandaşlar yasakların 1 Haziran'da bitip bitmeyeceğini merak eder oldu. İşte detaylar...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
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Vatandaşlar yasakların kalkacağı tarihi büyük bir merakla araştırıyor. Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü 17 günlük tam kapanma sona ermişti. Bununla beraber kademeli normalleşme adımları atılmaya başlandı. Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00 arası uygulanırken hafta sonu için ise Cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar uygulanmaya başlandı. Süreç devam ederken vatandaşlar ise yasakların tamamen ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı.

Yasaklar ne zaman bitecek?

Kademeli normalleşme 17 Mayıs itibari ile başladı. Bu süreç 1 Haziran’a kadar devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu’ya 1 Haziran’dan sonra nasıl bir süreç izleneceği sorusu soruldu. Süleyman Soylu, bu soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:14
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KademelinormalleşmeYasaklarBitiyorMu
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