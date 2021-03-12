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Yasadışı bahis suçunda 26 şüpheliye gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma çerçevesinde "yasadışı bahis" suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

12 Mart 2021 Cuma 10:57
Yasadışı bahis suçunda 26 şüpheliye gözaltı kararı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde "yasadışı bahis" suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına laınması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, organize bir çetenin İstanbul'da bir intenet sayfası üzerinden yasadışı bahis oynattıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre bahis organizasyonunda elde ettikleri paraları nakit bir şekilde hesaplardan çekerek örgüt yöneticilerine fiziki bir şekilde aktardıkları tespit edildi.

Görevlerinde ayrı ayrı olarak bölümlere ayrılan ve çeşitli görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temas kurmadıkları belirlendi.

Gizlilik içinde hareket ediyorlar

İletişim kurulması halinde ise WhatsApp uygulmasını kullanarak görüşme gerçekleştirdikleri, sık aralıklarla adres değişikliği yaptıkları ve bahis organizasyonundan yüksek miktarlarda gelir elde ettikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuruiyet Başşsavcılığı tarafından verilen talimat ile birlikte jardarmanın teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmaları sonucunda delilleri toplanan organize suç ekibinin şüphelilerinin yakalanması amacıyla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 10:57
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YasadışıBahis
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