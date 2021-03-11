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Yasa dışı yollarla trenle yurt dışına kaçmaya çalışan iki sığınmacı elektrik akımına kapıldı

Tekirdağ'da kaçak yollar ile Avrupa'ya giden yük trenine binmeye çalışan iki mülteci raylar üzerinde bulunan elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması ile ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:57
Yasa dışı yollarla trenle yurt dışına kaçmaya çalışan iki sığınmacı elektrik akımına kapıldı
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Tekirdağ’da Avrupa’ya gitmekte olan bir yük trenine yasa dışı yollarla binmeye çalışan iki yabancı şahıs raylarda bulunan elektriğe kapılarak ağır yaralandı.

Olay Tekirdağ Çerkezköy’de meydana geldi. Avrupa’ya yük taşımakta olan trene yasa dışı yollarda binmeye çalışan iki yabancı kişi raylara basarak raylarda bulunan elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralar alan iki kişi makinist tarafından fark edildi. Makinistin sağlık ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Sığınmacı olduğu belirlenen iki kişinin ağır yanıklar sebebi ile sağlık durumlarının ciddi olduğu ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Elektrik çarpması sebebi ile vagonlardan birinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
TrenTekirdağ
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