Yarın kadir gecesi mi? 2021 Kadir gecesi hangi gün?

Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar Kadir Gecesinin ne zaman idrak edileceğini merak ettiler. Kadir Gecesi Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olarak Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabuk olunduğu bir gecedir. Kadir Gecesi; yüce Allah’ın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu 2021 yılının dini günler takviminde Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.

Kadir Suresi’nin meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

ALLAHIM;

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (Sema’dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.