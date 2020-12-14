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Yargıtay'dan maske takmama cezasına son nokta!

Koronavirüs salgınından korunmak maske takma zorunluğu getirilmiş ve takmayanlara para cezası kesilmişti. Yapılan itiraz üzerine bazı mahkemeler herhangi bir yasal zorunluluk olmadığını gerekçe göstererek bu cezaları iptal etmişti. Yargıtay, bu durumu netleştiren bir karar verdi ve maske cezalarına son noktayı koydu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 11:03
Yargıtay'dan maske takmama cezasına son nokta!
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Yeni tip koronavirüs salgınından korunmanı en etkili yollarının başında gelen maske, ev harici dışarıda bulunulan her an takılması zorunlu hale getirildi. Bununla ilgili genelgeler hazırlanmış ve yapılan denetimlerde maske takmayan vatandaşlara para cezası uygulanmaya başlanılmıştı.

 

Verilen idari para cezalarına yapılan itirazlar sonrasında mahkemelerden farklı kararlar çıkmaya başladı. Vatandaşın kafasını karıştıran bu kararlardan bazıları 'Yasal zorunluk' üzerinde çıkarken bazı mahkemelerden kararlar 'yasal zorunluluk yok' üzerinde verildi.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nden maske cezalarına son nokta!

Dışarıda olduğu süre içerisende maske takmadığı için bir vatandaşa kesilen 392 TL idari para cezası sulh ceza hakimliği tarafından iptal edildi. Adalet Bakanlığı ise iptal edilen cezayı karşı kanun yararına bozma talep etmesi üzerine dosya, Yargıtay'a iletildi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından incelene dosya Bakanlığının kanun yararına bozma talebini kabul etti. O çokluğu ile maske cezasıyla ilgili önemli bir karara imza atan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği maske takmayan kişilere para cezası uygulanabileceğine hükmetti.

Yargıtay tarafından verilen kararda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesinde bulunan 'sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alır' konulu ibareye göre salgın hastalık sürecinde vatanşlara karşı maske takma tedbiri alabileceği vurgulanarak söz konusu tedbirin icra ve ilan görevlerinin illerde valiye ait olduğu aktarıldı. Kararda ayrıca tedbire aykırı olarak uygulanan davranışların, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre İl Valiliği tarafından düzenlenecek işlemlerle birlikte hethangi bir yaptırıma maruz bırakılabileceğinin de hukuken mümkün olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak Yargıtay'ın kararına göre maske takmayanlara yönelik Kanun'un 282. maddesine göre değil, 32. maddesine göre idari para cezası uygulanabileceğine dikkat çekildi.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 11:03
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