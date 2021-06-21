Yargıtay Üyesi Nemli'den açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir restoranda çekilen fotoğraf sosyal medya da çok konuşuldu. Fotoğraf da bulunana Nemli ve Korkmaz ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Sosyal medya üzerinden Sezgin Baran Korkmaz’ın paylaştığı fotoğrafın altındaki ‘’Yargıtay üyesiyle’’ notu üzerine o ismin Tekman Savaş Nemli olduğu ortaya çıktı.

Yargıtay üyesiyle aynı ortamda bulunduk

Çıkan haberler üzerine konuşan Nemli, "Şahsımın da yer aldığı fotoğraf üzerine yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek ifade etti.

Nemli devamında, "Fotoğraf karesinde yer alan Avukat Mehmet Demir 11 yıl önce verdiğim vekâlet ile şahsımın avukatı olup, Sezgin Baran Korkmaz ile bu vesileyle aynı ortamda bulunduk. Bunun dışında adı geçen SBK ile herhangi bir hukukum yoktur" ifadesini kullandı.

Nemli şunları söyledi:

"Adı geçen şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberimin olmadığı gibi, basından öğrendiğim kadarıyla yine adı geçen şahıs hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararlarının 9 Ekim 2020 tarihinde alındığı ve daha sonra bu kararların kaldırıldığı belirtildiğinden ilgi kurulması da anlamsızdır. Ayrıca şahsıma yönelik suç oluşturacak haber ve yorumlar hakkında yasal yollara başvuracağım."