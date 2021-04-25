Yargıtay 'salak' ifadesini hakaret sayarak affetmedi!

Söz konusu mahkeme kararı ile ilgili edinilen bilgilerde iddialara göre iki kişi bir konu üzerinde tartışmaya başladı. Taraflardan biri karşı tarafa cep telefonunun mesaj bölümünden, 'hahahha salak' ifadesini yazarak gönderdi. Hakarete uğradığını iddia eden kişi dilekçe hazırlayarak mahkemenin yolunu tuttu.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame sonrasında tartışma yaşadığı kişiyeni kullanan kişi hakkında, hakaret suçlamasından dava açılırken davanın görüldüğü 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın beraatine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı verilen karar itiraz ederken temyiz dosyası4. Ceza Dairesi'ne iletildi. Yüksek mahkeme kendilerine ulaşan dosyayı inceledi ve dosyada davaya neden olan 'Salak' ifadesini hakaret olarak saydı.

Yargıtay tarafından verilen kararda, cep telefonu yoluyla mağdur kişiye atılan 'Salak' ifadesinin muhatap olan kişinin onuru şerefi ve saygınlığını rencide ettiği ve bu niteliklere sahip olduğu için de hakaret suçunu oluşturduğunun gözlemlendiği belirtildi. Yasal ve yerinde olmayan bir gerekçe ile verilen beraat kararının ise oy birliği ile bozulmasına hükmedildiğinin bildirildiği kararda bir kişinin onur ve şerefine saldıran diğer kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis cezası yada adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verileceği gerçekleşen olayın da sesli, yazılı veya görüntülü şekilde işlenmesi durumunda da aynı cezanın verilebileceği ifade edildi.