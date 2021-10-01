Yargıtay, kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal kararını açıkladı

Yargıtay, kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal kararını kamuoyuna açıkladı. Bir çok insanın merak ettiği ‘’ev sahibi ve kiracının ölümü halinde kira sözleşmesine ne olacak? sorusu da Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin kararı sonrası netlik kazanmış oldu.

Yargıtay’dan Gündem Olacak Emsal Karar

Kiracılar ise ev sahipleri arasında yaşanan en ciddi sorunlar arasında yer alan ‘’kiracı veya ev sahibinin ölümü sonrası kira sözleşmesine ne olur?’’ sorusu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanmış, el atmanın önlenmesi davasının açılmamış sayılmasına hükmetmişti. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ise bu mahkeme kararını bozdu. Açıklanan kararda kira süresinin 2 sene olduğu ve el atmanın önlenmesi taleplerinden vazgeçildiği belirtildi. İşte karar metni:

“Çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 01/05/2005 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.

Hal böyle olunca davalının dava konusu taşınmazı 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”