Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?

Bekir Şahin 4 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından adaylar arasında dördüncü sırada yer alıyordu. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmişti.

Evrensel’in haberine göre Yargıtay üyelerinin yapmış olduğu seçimde Veli Dalgalı 88 oy ile, Eyüp Yeliş 77 oy ile, Alper Yükselen Bikirli 53 oy ile, Bekir Şahin 51 oy ile Ali İhsan Öztekin ise 30 oy ile ilk 5’e girmişti.

Bekir Şahin kimdir?

Anayasaya göre Yargıtay başsavcıları seçilirken Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan seçimde ilk 5 içinde olanlardan biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir.

Yargıtay Başsavcılığı’nın sitesinden alınan bilgilere göre bir dönem HDP’ye kapatma davası açan Bekir Şahin, 1 Mart 1960 yılında Çorum’un Mecitözü’nde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Çorum İmam Hatip Lisesi’ne alan Şahin üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almıştır. 1986 yılında buradan mezun olan Şahin, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kısa dönem askerlik yapmıştır. Bekir Şahin mesleğe İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak başlamıştır. Daha sonra Batman/Gercüş, Kastamonu/Küre, Aydın/Çine Hâkimliği, Ağrı/Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hâkimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

Bunların ardından 16 Aralık 2013’de Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. 30 Mayısıs 2019’ da ise Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Daha sonra 4 Haziran 2020’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmiştir.