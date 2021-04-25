Yardımlaşma derneğinde kumar oynadılar!

’nınilçesinde yer alan bir yardımlaşma deneği içerisinde gizli gizlioynandığı tespit edildi. Çevredekiler tarafından ihbar edilen denek üzerine araştırma başlatıldı. Deneğe gelen polis ekipleri yardımlaşma deneğinin içerisinde kumar oynandığını doğruladı. Birçok iskambil kağıtları ve pulların yer aldığı denekte 5 kişi kumar oynarken yakalandı. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri, kısıtlamaları görmezden geldikleri ve maskelerini takmadıkları için kişilere 6.680 TL para cezası kesildi. Mekanın sahibi ise kumar oynanmasına olanak sağladığı için gözaltına alındı. Deneğin içerisinde rastlanan 13 kişiye de koronavirüse karşı alınan önlemleri çiğnedikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.