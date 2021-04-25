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Yardımlaşma derneğinde kumar oynadılar!

Konya’da bir yardımlaşma derneğinde kısıtlamalara rağmen birçok kişi kumar oynarken yakalandı. Kişilere çeşitli ihlallerden ötürü 6.680 TL ceza kesildi.

25 Nisan 2021 Pazar 17:17
Yardımlaşma derneğinde kumar oynadılar!
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan bir yardımlaşma deneği içerisinde gizli gizli kumar oynandığı tespit edildi. Çevredekiler tarafından ihbar edilen denek üzerine araştırma başlatıldı. Deneğe gelen polis ekipleri yardımlaşma deneğinin içerisinde kumar oynandığını doğruladı. Birçok iskambil kağıtları ve pulların yer aldığı denekte 5 kişi kumar oynarken yakalandı. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri, kısıtlamaları görmezden geldikleri ve maskelerini takmadıkları için kişilere 6.680 TL para cezası kesildi. Mekanın sahibi ise kumar oynanmasına olanak sağladığı için gözaltına alındı. Deneğin içerisinde rastlanan 13 kişiye de koronavirüse karşı alınan önlemleri çiğnedikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:17
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Anahtar Kelimeler:
KonyaSelçukluKumarYardımlaşma Derneği
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