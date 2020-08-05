Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!

Afyonkarahisar Beyyazı beldesinde yapılan bir düğün ardından vaka sayısının 48 olmasıyla birlikte 3300 nüfuslu beldenin düğüne katılan 1800 kişinin risk altında olduğu belirlendi.Aynı risk grubuna testleri pozitif çıkan 48 kişinin ailesi de dahil.

Vakalar ardından karantina uygulamasına geçilen belde de vakaların artışı ve bulaşma riskinin artmasını önlemek amacıyla tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda Beyyazı beldesinin karantina süreci 04.08.2020 tarihi saat 23.58 itibarıyla başlamıştır.Karantina süresinin ikinci bir değerlendirmeye kadar devam etmesine karar verildi.Alınan karantina uygulamasında , beldede ikametgâh eden vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında evlerden çıkmamasına ve temel ihtiyaçlar için evden bir kişinin çıkması uygun görüldü.

