Yangından kurtulan köpek, sahibinin de kurtulmasını bekledi

14 Şubat 2021 Pazar 03:04
Bursa
Gaziosmanpaşa’da akşam 21.30 sularında mobilya dükkan
ında yangın
başladı. Dükkandaki alevleri ve dumanı fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, dükkanın kapısını kırdı ve içeri girdi. İtfaiye ekipleri, mobilya dükkanının içindeki alevleri söndürerek yangını durdurdu. Dükkanın içerisinde baygın köpeği fark eden itfaiye ekipleri, köpeği dışarı çıkararak oksijen tüpü ile oksijen verdiler. Bir süre sonra kendine gelen köpek
, mobilya dükkanının önünde bekledi. Sahibinin içerde olduğunu köpek kapının önüne yatarak sahibini bekledi. Sahibini çıktığını gören köpek, hemen sahibinin kucağına zıpladı. Dükkanın içinde bulunan mobilyalarda ve dükkanda büyük hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının nasıl çıktığı hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 03:04
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