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Yangından kurtulan köpek, sahibinin de kurtulmasını bekledi

Bursa'da mobilya dükkanında çıkan yangından baygın bir şekilde köpek kurtarıldı. Yangın sebebiyle bayılan köpek, oksijen tüpü sayesinde kendine geldi ve dükkanın önünde sahibini bekleme kararı aldı. Sahibinin çıktığını gören köpek, sahibinin kucağına zıpladı.

14 Şubat 2021 Pazar 03:04
Yangından kurtulan köpek, sahibinin de kurtulmasını bekledi
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Bursa Gaziosmanpaşa’da akşam 21.30 sularında mobilya dükkanında yangın başladı. Dükkandaki alevleri ve dumanı fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, dükkanın kapısını kırdı ve içeri girdi. İtfaiye ekipleri, mobilya dükkanının içindeki alevleri söndürerek yangını durdurdu. Dükkanın içerisinde baygın köpeği fark eden itfaiye ekipleri, köpeği dışarı çıkararak oksijen tüpü ile oksijen verdiler. Bir süre sonra kendine gelen köpek, mobilya dükkanının önünde bekledi. Sahibinin içerde olduğunu köpek kapının önüne yatarak sahibini bekledi. Sahibini çıktığını gören köpek, hemen sahibinin kucağına zıpladı. Dükkanın içinde bulunan mobilyalarda ve dükkanda büyük hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının nasıl çıktığı hakkında soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 03:04
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangınKöpekDükkanOsmangazi
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