Yangından kurtulan köpek, sahibinin de kurtulmasını bekledi

Gaziosmanpaşa’da akşam 21.30 sularında mobilyaındabaşladı. Dükkandaki alevleri ve dumanı fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, dükkanın kapısını kırdı ve içeri girdi. İtfaiye ekipleri, mobilya dükkanının içindeki alevleri söndürerek yangını durdurdu. Dükkanın içerisinde baygın köpeği fark eden itfaiye ekipleri, köpeği dışarı çıkararak oksijen tüpü ile oksijen verdiler. Bir süre sonra kendine gelen, mobilya dükkanının önünde bekledi. Sahibinin içerde olduğunu köpek kapının önüne yatarak sahibini bekledi. Sahibini çıktığını gören köpek, hemen sahibinin kucağına zıpladı. Dükkanın içinde bulunan mobilyalarda ve dükkanda büyük hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının nasıl çıktığı hakkında soruşturma başlatıldı.