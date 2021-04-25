Yangında mahsur kalan küçük kızın imdadına komşuları yetişti

Samsun’da lojmanda yaşayan bir öğretmenin evinde yangın meydana geldi. Evin yan komşusu olan başka bir öğretmen eve girerek evde mahsur kalan küçük bir çocuğu kurtardı.
Bu sırada yangını fark eden komşuları öğretmen Metin Alptekin Arslan eve girerek küçük Zeynep’i yangından kurtardı. Yüzünden yaralar alan öğretmen Arslan ve diğer aile bireyleri hastaneye kaldırılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebi ile ev kullanılamaz hale geldi.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:58