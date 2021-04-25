Yangında mahsur kalan küçük kızın imdadına komşuları yetişti

Samsun’da lojmanda yaşayan bir öğretmenin evinde yangın meydana geldi. Evin yan komşusu olan başka bir öğretmen eve girerek evde mahsur kalan küçük bir çocuğu kurtardı.

Olay Samsun’a bağlı Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojmanlarında 35 yaşında olan ve gemi yapımı öğretmenliği görevi yapan Veysel Keçeci ile ailesinin yaşadığı evde yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede evi sarmasının ardından anne Seda Keçeci ve baba Veysel Keçeci 1,5 yaşındaki kızları Zeynep İpek Keçeci’yi kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Bu sırada yangını fark eden komşuları öğretmen Metin Alptekin Arslan eve girerek küçük Zeynep’i yangından kurtardı. Yüzünden yaralar alan öğretmen Arslan ve diğer aile bireyleri hastaneye kaldırılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebi ile ev kullanılamaz hale geldi.