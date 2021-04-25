İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Yangında mahsur kalan küçük kızın imdadına komşuları yetişti

Samsun'da bir lojmanda yangın meydana geldi. Üç kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki küçük kız mahsur kaldı. Anne ve babanın kurtarmaya çalıştığı ancak başaramadığı küçük çocuğu komşuları kurtardı.

25 Nisan 2021 Pazar 17:58
Yangında mahsur kalan küçük kızın imdadına komşuları yetişti
Takip Et:

Samsun’da lojmanda yaşayan bir öğretmenin evinde yangın meydana geldi. Evin yan komşusu olan başka bir öğretmen eve girerek evde mahsur kalan küçük bir çocuğu kurtardı.

Olay Samsun’a bağlı Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojmanlarında 35 yaşında olan ve gemi yapımı öğretmenliği görevi yapan Veysel Keçeci ile ailesinin yaşadığı evde yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede evi sarmasının ardından anne Seda Keçeci ve baba Veysel Keçeci 1,5 yaşındaki kızları Zeynep İpek Keçeci’yi kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Bu sırada yangını fark eden komşuları öğretmen Metin Alptekin Arslan eve girerek küçük Zeynep’i yangından kurtardı. Yüzünden yaralar alan öğretmen Arslan ve diğer aile bireyleri hastaneye kaldırılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebi ile ev kullanılamaz hale geldi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Tam kapanma olacak mı?
Tam kapanma olacak mı?
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?

Popüler Haberler

Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Akrep dizisi Şahin karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Emekli promosyonları ne zaman yatacak, ne zaman ödeniyor? 2021
Moldova asgari ücret ne kadar? 2021 Moldova yaşam şartları nasıl?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kefaret karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Halide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.