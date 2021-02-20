Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı

Yangın, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Büyük paniğe sebep olan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında can kaybı olmazken, eşyaların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Çocukları için alevlerin arasında kaldı

Yangın sırasında mutfakta olan anne, alevler içerisindeki odaya girip çocuklarını göremeyince paniğe kapıldı. Kapının arkasına saklanan çocuklarını görünce rahatlayan anne, çocuklarını yanına alarak kendilerini dışarı attı.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Olayın görgü tanıklarının ifadelerine göre evdeki birçok beyaz eşyanın yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Eşyaların büyük bir kısmının bulunduğu odanın yanması aileyi hüzne boğarken, can kaybı yaşanmaması da sevindirdi.