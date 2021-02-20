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Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Anne ve çocuklarının bulunduğu evde çocuklarını göremeyen anne, korku içerisinde alevlerin arasındaki odaya girdi. Yangında can kaybı yaşanmazken eşyalar kullanılamaz hale geldi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:52
Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı
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Yangın, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Büyük paniğe sebep olan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında can kaybı olmazken, eşyaların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Çocukları için alevlerin arasında kaldı

Yangın sırasında mutfakta olan anne, alevler içerisindeki odaya girip çocuklarını göremeyince paniğe kapıldı. Kapının arkasına saklanan çocuklarını görünce rahatlayan anne, çocuklarını yanına alarak kendilerini dışarı attı.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Olayın görgü tanıklarının ifadelerine göre evdeki birçok beyaz eşyanın yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Eşyaların büyük bir kısmının bulunduğu odanın yanması aileyi hüzne boğarken, can kaybı yaşanmaması da sevindirdi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:52
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AntalyaYangınAnneSerik
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