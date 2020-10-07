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Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu

Akıl almaz olay Bursa'da yaşandı. Yenişehir ilçesinde çıkan bir yangında evi söndüren itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları bittikten sonra gördüklerine inanamadı.Eve giren itfaiye 11 yaşındaki çocuğu zincirlenmiş buldu.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:03
Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu
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Bursa Yenişehir'de yaşanan yangın faciasında itfaiye erleri yangını söndürdükten sonra evde gördüklerine inanamadı.

Yangın faciası bugün öğlen saatlerinde Bursa Yenişehir ilçesinde yaşandı.İlçede ki bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Yanan evi gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiyeye bildirdi. Evin olduğu bölgeye gelen ekipler kısa süre içinde hemen yangını kontrol altına aldı.

Kontrol amaçlı eve giren ekipler, yaptıkları kontrolde evde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuğu ayağından zincirlenmiş olarak buldu. Ekipler hemen çocuğu kurtardı. E.B isimli çocuk kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.


Talihsiz çocuğu babası Mehmet B'nin yaramazlık yaptığı için bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuğu olan baba Mehmet B. ise oğlunun çok yaramaz olduğunu ve evden kaçmaması için zincirle bağladığını söyledi. Olayı duyan komşuları baba Mehmet B.'ye tepki gösterdi.

Yangını söndürme çalışmalarına katılan itfaiye personeli ise "Yangının ortasında küçük bir çocuk gördüm. Çocuğu kolundan tutup kucağıma almak istediğimde ayaklarından zincirle bağlı olduğunu gördüm. Dışarıdan gelen sivil bir vatandaş elinde bulunan balta ile zinciri kesti ve çocuğu dışarıya çıkarmaya başardık. Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu" diye konuştu.

Yaşanan üzücü olayla ilgili konuşan ilçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise bu tip bir olayın asla kabul edilemez olduğunu söyledi ve olayda yaralanan çocuk ile bizzat görüşüp ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 07.10.2020 00:03
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangın Faciası
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