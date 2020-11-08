Yangın tüplerinin içerisinde 18 kilo eroin bulundu

08 Kasım 2020 Pazar 00:58
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri alınan ihbar üzerine TEM otoyolu üzerinden şüpheli görünen bir tır
ı durdurdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda 18 kilodan fazla eroin maddesi bulundu. Söz konusu eroinin aracın bagaj kısmında bulunan yangın tüplerinin içerisinden çıkması şaşkınlık yarattı. Aracın şoförü Azeri uyruklu kişi 18 kilo 200 gram eroin maddesinin yanı sıra suçtan elde edildiği anlaşılan 1.500 Euro ve 600 dolar para ele geçirildi.
Ekipler tırın şoförünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 08.11.2020 00:58
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