Yanan araç hurda yığınına dönüştü.

ilimizin Malkara ilçesinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.İlçe merkezinden aldığı baza eşyalarını müşterine teslim etmek için yola koyulan Cahit Tekgöz’ün kullandığı ve 59 LP 454 plakalı araç kullanılamaz hale geldi.Şokta olduğu söylenen sürücü’nün aracınatüpü ile müdahale edilse de araç hurdaya döndü.İtfaiye tarafından söndürülen yangın’ın aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.Araç sahibi Mehmet Köroğlu’nun yaptığı açıklamada maddi zararın 120 bin lira olduğunu söyledi.Yetkili makamlar incelemelere başladı.