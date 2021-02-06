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Yanan araç hurda yığınına dönüştü.

Tekirdağ malkara ilçesinde bir anda yanmaya başlayan araç'dan 2 kişi ölümden zor kurtuldu.Kazada maddi zararın meydana geldiği açıklandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 11:21
Yanan araç hurda yığınına dönüştü.
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Tekirdağ ilimizin Malkara ilçesinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.İlçe merkezinden aldığı baza eşyalarını müşterine teslim etmek için yola koyulan Cahit Tekgöz’ün kullandığı ve 59 LP 454 plakalı araç kullanılamaz hale geldi.Şokta olduğu söylenen sürücü’nün aracına yangın tüpü ile müdahale edilse de araç hurdaya döndü.İtfaiye tarafından söndürülen yangın’ın aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.Araç sahibi Mehmet Köroğlu’nun yaptığı açıklamada maddi zararın 120 bin lira olduğunu söyledi.Yetkili makamlar incelemelere başladı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 11:21
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağYangın
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