Yalova'daki davulcular bir başka

’da Ramazan’ın renkli simalarından olanlar ortalığı şenlendirdi. Davulcuları renkli görüntüleri vatandaşın yüzünde tebessüme ulaştı. Davulcular kayık üzerinde davul çalarak, uygun adım yürüyüşte davul çalarak, otomobil bagajında davul çalarak renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıyla birlikte ilginç ramazan davulcusu videoları toplanmaya başlandı. Bunun üzerine birçok video geldi. Bu görüntüler herkesi neşelendirirdi.

Öyle ki bir köyde davulcular tıpkı asker gibi uygun adım yürüyüşte davul çalmaya başladı. Davul çalmayla birlikte maniler söylenmeye başlandı. Bu renkli görüntüler vatandaşların hoşuna gitti. Bu renkli görüntülerin eşliğinde Yalova sakinleri sahura uyandırıldı. Yalova’nın genelinde renkli görüntülere sahne olan sahur davulcularının Ramazan’ı daha eğlenceli bir hale getirdiği konuşuluyor. Bu görüntülerin ardından daha eğlenceli görüntülerin ortaya çıkacağı düşünülüyor.