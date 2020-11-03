Yalova'da tersanede patlama: 5 işçi yaralandı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede kaynak çalışmalarında çıkan patlama korkuttu. Yapılan açıklamada 5 işçi yaralanırken konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede gece saat 20:30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kaynak çalışması yapılırken oksijen tüpünde meydana gelen sıkışma nedeni ile patlama yaşandığı açıklandı.

Patlama nedeni ile 5 işçinin yaralandığı aktarılırken çevredeki işletme ve vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 acil ekipleri geldi. Yaralanan işçiler ambulanslar ile Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.