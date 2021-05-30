Yalova'da Mustafa Kemal Atatürk' hakaret eden imam müftülüğe şikayet edildi

Yalova’nın Çınarcık İlçesine bağlı olan Koru Beldesinde bulunan Atakent Mahallesinin cami imamı Ömer Tokar, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiası ile gündeme geldi.

Odatv’den CHP’li Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, imam Ömer Tokar’ı Yalova İl Müftülüğüne şikayet etti. Yaman, şikayet dilekçesinde imam Ömer Tokar’ın Atatürk’e put dediğini ve onun yolundan gidenlerin putperest olduğunu dile getirdiğini bildirerek şu talepte bulundu: "İvedi olarak bahsi geçen görevden alınmasını ve hakkında gerekli idari soruşturma talep etmekteyiz."

Yaman, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlardan oluşan ekipler var kaymakam tarafından atanmış. Covid-19 önlemleri kapsamında yapılan denetim sırasında bir parkın kenarında bu olay gerçekleşiyor. Hoca, Hz. İbrahim'den giriyor Atatürk'e bağlıyor. "En büyük puta tokmağı vurduk" diyor. Bizim zabıta elemanımız da "kim bu put?" diyor. O da "Atatürk" diyor, izinden gidenlere de putperest diyor."