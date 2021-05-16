Yalova’da 4 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı

’da alınan ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen ekipler birçok operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında toplam 10 kişi gözaltına alındı. Narkotik detektör köpekleri ile birlikte yürütülen aramalar sonucu toplam 212 gram sentetik kannabinoid, 103 gram metafetamin, 20 ecstacy hap, 12 fişek gibi birçok madde ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli arasından 4’ü tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.