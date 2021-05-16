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Yalova’da 4 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı

Yalova’da uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yalova’da yürütülen operasyonlar sonucu 10 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Yalova’da 4 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı
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Yalova’da alınan ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen ekipler birçok operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında toplam 10 kişi gözaltına alındı. Narkotik detektör köpekleri ile birlikte yürütülen aramalar sonucu toplam 212 gram sentetik kannabinoid, 103 gram metafetamin, 20 ecstacy hap, 12 fişek gibi birçok madde ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli arasından 4’ü tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
YalovaUyuşturucu KaçakçılığıNarkotik Suçlarla Mücadele MüdürlüğüUyuşturucu
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