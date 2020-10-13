Yalova Altınova'da üç şelale keşfedildi

Yalova Altınova ilçesinin Sermayeci, Örencik ve Tevfikiye köylerinde yer alan üç şelalenin düzenlenerek ziyaretçilere açılması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bölgenin belediye başkanı Metin Oral, şelalere tesadüfen rastladıklarını, Çapçap adı verilen bölgede yapılan çalışmalar esnasında bu şelalelere rastlandığını anlattı.

Birbirinden güzel üç şelalenin bulunduğu bölgelerin düzenlenerek ve yol yapılarak ulaşıma ve turizme açılmasını planlayan Oral, çalışmaların da başlatıldığını ekledi. Bölgenin kaymakamı da başta olmak üzere mimar ve mühendislerle çalışan Metin Oral, planlamaların tamamlanması ile beraber çalışmaların da başlatılacağını duyurdu.