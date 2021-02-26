Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Yağız Sabuncuoğlu ne yaptı? Yağız Sabuncuoğlu TRT’den kovuldu mu?

Son dakika haberine ile Türkiye gündemine gelen TRT spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu kullandığı twitter hesabında attığı paylaşımlar yüzünden birçok kişi tarafından tepki topladı. Türkiye gündeminde twitterda ‘TRTGereğiniYap’ tag ile vatandaşlar Fenerbahçeli spor muhabirinin işine son verilmesi hakkında çağrıda bulundu.





Sabuncuoğlu, Trabzonspor ve futbol camiasından özür diledi!

Trabzonspor hakkında hakaret içeren paylaşımları yüzünden özür dileyen Sabuncuoğlu, 18 yaşındayken öğrencilik döneminde mesleğe adım atmamış ve taraftarlık duygusu ile yazdığı anlamsız tweetlerin pişmanlığını yaşadığını söyledi. Sabuncuoğlu Trabzonspor ve futbol camiasından özür diledi.





Yağız Sabuncuoğlu kimdir?

1991 Eskişehir doğumlu olan Sabuncuoğlu, NTV Spor ’da stajyer olarak başladı ve daha sonra DAZN, Habertürk, S Sport gibi başarılı kanallarda spikerlik yaptı. 2018 yılında Haber Global’ da spor muhabirliği yapan başarılı spiker Intenational Sports Summit’de ‘Yılın En İyi TV Muhabiri’ seçilmiştir. Son günlerde eski yıllarda attığı tweet ile gündeme gelen spiker hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



