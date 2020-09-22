Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Kartepe Uzuntarla mevkisinde Sultan Beyazıt Caddesinde Süheyla Ö. işoförlüğünde olan 16 BDN 48 plakalı otomobil kavşağa geldiği anlarda kontrolden çıkarak savruldu.Savrulan otomobil, köprü kenarlarındaki korkulukları ezerek dere yatağına uçtu. Köprüden aşağı uçan otomobilde 3 kişi şıkıştı. Araçta bulunan Sultan Ö., eşi Erdal Ö. ve Ertan Ö yaralandı..

Dakikalarca yağan yağmur altında şemsiye tuttu.

Kazayı gören çevreden geçen vatandaşlar sağlık ve kurtarma ekiplerine yardımcı oldular.Dere yatağından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin yaptığı sırada kaza yerini gören yoldan geçen bir vatandaş yağan yağmura aldırmadan yağmurdan dolayı yaralıların ıslanmaması için şemsiyesini açarak yaralıların başında dakikalarca bekledi.Sağlık ekiplerine yardımcı olan vatandaş ise takdir topladı.

3 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı

Yaralılara müdahale yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldılar.Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.