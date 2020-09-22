Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Kartepe Uzuntarla mevkisinde Sultan Beyazıt Caddesinde Süheyla Ö. işoförlüğünde olan 16 BDN 48 plakalı otomobil kavşağa geldiği anlarda kontrolden çıkarak savruldu.Savrulan otomobil, köprü kenarlarındaki korkulukları ezerek dere yatağına uçtu. Köprüden aşağı uçan otomobilde 3 kişi şıkıştı. Araçta bulunan Sultan Ö., eşi Erdal Ö. ve Ertan Ö yaralandı..
Dakikalarca yağan yağmur altında şemsiye tuttu.
3 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı
Yaralılara müdahale yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldılar.Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 22.09.2020 14:15