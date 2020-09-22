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Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu

Kocaeli Kartepe ilçesinde kontrolü kaybeden bir otomobil demir korkulukları ezerek köprüden dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada aile fertlerinden 3 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen bir vatandaş ise yaralıların ıslanmasını önlemek için yağan yağmurda yaralılara şemsiye tutarak dakikalarca başlarında bekledi.

22 Eylül 2020 Salı 14:15
Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada  Kartepe Uzuntarla mevkisinde Sultan Beyazıt Caddesinde Süheyla Ö. işoförlüğünde olan 16 BDN 48 plakalı otomobil kavşağa geldiği anlarda kontrolden çıkarak savruldu.Savrulan otomobil, köprü kenarlarındaki korkulukları ezerek  dere yatağına uçtu. Köprüden aşağı uçan otomobilde 3 kişi şıkıştı. Araçta bulunan Sultan Ö., eşi Erdal Ö. ve Ertan Ö yaralandı..

Dakikalarca yağan yağmur altında şemsiye tuttu.


Kazayı gören çevreden geçen vatandaşlar sağlık ve kurtarma ekiplerine yardımcı oldular.Dere yatağından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin yaptığı sırada kaza yerini gören yoldan geçen bir vatandaş yağan yağmura aldırmadan yağmurdan dolayı  yaralıların ıslanmaması için şemsiyesini açarak yaralıların başında dakikalarca bekledi.Sağlık ekiplerine yardımcı olan vatandaş ise takdir topladı.

3 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı

Yaralılara müdahale yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldılar.Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 22.09.2020 14:15
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKaza
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