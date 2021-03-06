WhatsApp'tan gönderilen 8 Mart Kadınlar Günü mesajına dikkat! Linke sakın tıklamayın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne az bir süre kalmışken, dolandırıcılar WhatsApp üzerinden harete geçmeye başladı. Hediye vaadinde bulunarak WhatsApp’tan gönderilen virüslü link birçok kişiye ulaştı.

‘Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1milyon çift ayakkabı veriyor!’ başlıklı mesaj WhatsApp’ta dolaşırken Bitfdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, böyle mesajlar alanları uyardı. Akkoyunlu, adı geçen şirketin böyle bir kampanyasının olmadığını belirtirken ‘adidasshoe.buzz’ linkine tıklanmaması uyarısında bulundu. Akkoyunlu, bu mesajdaki linke tıklandığında kişi listenizdeki herkese bu mesaj gönderildiğini kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini söyledi.

Önemli dört uyarı

-Bir mesaj içeriğinde resmi logo olması gerçektende o şirket veya kurumdan geldiğini göstermez

-Mesajda gönderideki linke tıklamanız istense dahi tıklamayın. Teklif çok iyi ise o mesaj kesin bir oltalama mesajıdır.

-Bu gibi mesajlarda söylenen kampanyaları o kurum veya şirketin resmi intenet sitesine girip kontrol edin.

-Böyle dolandırıcılık ve kötü yazımlara karşı korunabilmek için mobil güvenlik uygulamaları kullanın.