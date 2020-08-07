WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar

Bir mesajlaşma uygulaması olan 'WhatsApp' üzerinden gönderdiği ‘Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı sebebiyle bir kişi hakkında kamu davası açıldı.Dava sonucunda kişiye 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu ile hapis cezası verildi.

Ancak Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın temyize gitmesiyle dosyayı görüşen Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi, verilen kararı bozma kararı aldı.Şahsın başkasına göndermiş olduğu 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan 'cinsel taciz' suçuna girmesi sebebiyle daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hüküm erilmesi nedeniyle yerel mahkemenin vermiş olduğu karar bozuldu.

Bu değişiklik ile sanık hakkında 'cinsel taciz' suçundan kamu davası açılmış ayrıca sanığın atmış olduğu mesajın soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı suçun uzlaştırma kapsamına giren kişilerin 'huzur ve sükununu bozma' suçu olarak kabul edildiği eklendi.