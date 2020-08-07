İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar

Yargıtay'dan dikkat çeken karar.Yargıtay 'WhatsApp' uygulaması üzerinden gönderilen 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını suç kategorisi olarak cinsel taciz suçu saydı.

07 Ağustos 2020 Cuma 20:28
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Takip Et:

Bir mesajlaşma uygulaması olan 'WhatsApp' üzerinden gönderdiği ‘Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim'  mesajı sebebiyle bir kişi hakkında kamu davası açıldı.Dava sonucunda kişiye  'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu ile hapis cezası verildi.

Ancak Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın temyize gitmesiyle dosyayı görüşen Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi, verilen kararı bozma kararı aldı.Şahsın başkasına göndermiş olduğu 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan 'cinsel taciz' suçuna girmesi  sebebiyle daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hüküm erilmesi nedeniyle yerel mahkemenin vermiş olduğu karar bozuldu.

Bu değişiklik ile sanık hakkında 'cinsel taciz' suçundan kamu davası açılmış ayrıca sanığın atmış olduğu mesajın soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı suçun uzlaştırma kapsamına giren kişilerin 'huzur ve sükununu bozma' suçu olarak kabul edildiği eklendi.



Son Güncelleme: 07.08.2020 20:28
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi
Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü,25 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü,25 yaralı
Yunanistan sınır kapısı geçici olarak kapatıldı
Yunanistan sınır kapısı geçici olarak kapatıldı
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Korona virüs tablosunda hasta sayısında ki artış devam ediyor! Bakan Koca korona virüs tablosunu açıkladı
Korona virüs tablosunda hasta sayısında ki artış devam ediyor! Bakan Koca korona virüs tablosunu açıkladı

Popüler Haberler

Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlıyor?
Halkbank genç girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları
iOS 14'e hangi özellikler gelecek? IOS 14 sürümü için gelecek özellikler ortaya çıktı!
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
2020 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışından getirilen telefon kayıt ücreti fiyatları
S-400 Alımında Son Durum Ne? Alım Ertelenecek mi?
Instagram videoları nasıl indirilir? Video indirmek için pratik yöntemler
Noterde emanet hesap dönemi başlıyor? Emanet hesap nedir? Ne zaman başlıyor?
QNB Finansbank’tan Hesaba yatan direkt 10.000 TL Kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankaya gitmeden kredi
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 6 Ağustos 2020 Perşembe
Hekimoğlu Selin ve Ateş yeniden evlenecek mi?
2020 Ağustos İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.