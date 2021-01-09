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WhatsApp yerine başka hangi mesajlaşma uygulaması kullanılabilir?

WhatsApp’ın yeni güncellemesi ile şart koyulan facebook ile bağlantılı gizlilik anlaşması ile insanlar panikte. Şubat ayına kadar süre veren uygulama Türkiye’deki kullanıcıları kızdırmış durumda. Sadece AB ülkeleri için geçerli olmayan bu anlaşma ile Türkiye’deki vatandaşlar uygulamaya ne kadar çok ihtiyacı olsa da kullanmak istemiyor. Peki WhatsApp yerine başka hangi mesajlaşma uygulaması kullanabiliriz?

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:12
WhatsApp yerine başka hangi mesajlaşma uygulaması kullanılabilir?
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WhatsApp’ın 8 şubata kadar facebook ile anlaşmalı gizlilik ilkeleri güncellemesi, uygulamayı kullanan kişileri üzmüş durumda. WhatsApp bilgilerimizi facebook ile paylaşmak istese de vatandaş bu düşünceden yana değil. Farklı mesajlaşma uygulamaları bu durumda devreye giriyor. Hangi uygulama güvenilir ve kullanılabilir…

Signal uygulaması

iOS ve Android telefonlara uyumlu chat uygulaması mesaj, dosya, sesli not, resim, GIF video mesajları gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

WeChat

Android ve iOS olarak kullanılan uygulama Windows, Mac veya web tarayıcısı üzerinden de girilebilir.

 Telegram

WhatsApp uygulamasına benzeyen telegram oldukça popüler.

 

iMessage

  Android uygulamalar için geçersiz olan bu uygulama sadece Mac ve iPhone telefonlar için kullanılabilir.

Line

WeChat uygulamasına benzeyen Line mesajlaşma uygulaması Android ve iOS telefonlarda kullanılabilir.

 Viber

 Viber uygulamasında masaüstü olarak kullanılması için masaüstü istemcisine ihtiyaç vardır.

BİP

 

Görüntülü arama imkânı sunan BİP grup şeklinde sohbet etme imkânı ve anlık mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılar tarafından sevilen bir uygulama olmaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 09.01.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppChat Uygulamaları
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