WhatsApp yerine başka hangi mesajlaşma uygulaması kullanılabilir?

WhatsApp’ın 8 şubata kadar facebook ile anlaşmalı gizlilik ilkeleri güncellemesi, uygulamayı kullanan kişileri üzmüş durumda. WhatsApp bilgilerimizi facebook ile paylaşmak istese de vatandaş bu düşünceden yana değil. Farklı mesajlaşma uygulamaları bu durumda devreye giriyor. Hangi uygulama güvenilir ve kullanılabilir…
Signal uygulaması
iOS ve Android telefonlara uyumlu chat uygulaması mesaj, dosya, sesli not, resim, GIF video mesajları gibi birçok özelliği bulunmaktadır.
Android ve iOS olarak kullanılan uygulama Windows, Mac veya web tarayıcısı üzerinden de girilebilir.
Telegram
iMessage
Android uygulamalar için geçersiz olan bu uygulama sadece Mac ve iPhone telefonlar için kullanılabilir.
Line
WeChat uygulamasına benzeyen Line mesajlaşma uygulaması Android ve iOS telefonlarda kullanılabilir.
Viber
Viber uygulamasında masaüstü olarak kullanılması için masaüstü istemcisine ihtiyaç vardır.
BİP