WhatsApp yerine başka hangi mesajlaşma uygulaması kullanılabilir?

WhatsApp’ın 8 şubata kadar facebook ile anlaşmalı gizlilik ilkeleri güncellemesi, uygulamayı kullanan kişileri üzmüş durumda. WhatsApp bilgilerimizi facebook ile paylaşmak istese de vatandaş bu düşünceden yana değil. Farklı mesajlaşma uygulamaları bu durumda devreye giriyor. Hangi uygulama güvenilir ve kullanılabilir…





Signal uygulaması





iOS ve Android telefonlara uyumlu chat uygulaması mesaj, dosya, sesli not, resim, GIF video mesajları gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

WeChat





Android ve iOS olarak kullanılan uygulama Windows, Mac veya web tarayıcısı üzerinden de girilebilir.

Telegram

WhatsApp uygulamasına benzeyen telegram oldukça popüler.

iMessage





Android uygulamalar için geçersiz olan bu uygulama sadece Mac ve iPhone telefonlar için kullanılabilir.

Line

WeChat uygulamasına benzeyen Line mesajlaşma uygulaması Android ve iOS telefonlarda kullanılabilir.

Viber





Viber uygulamasında masaüstü olarak kullanılması için masaüstü istemcisine ihtiyaç vardır.

BİP





Görüntülü arama imkânı sunan BİP grup şeklinde sohbet etme imkânı ve anlık mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılar tarafından sevilen bir uygulama olmaya devam ediyor.