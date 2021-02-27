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Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesapları silinecek mi?

Whatsapp kullanıcılara ait kişisel bilgileri Facebook grup şirketleri ile paylaşacağını duyurduktan sonra kullanıcıların tepkisini almaya başladı. Whatsapp gündemden düşmeyen yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Whatsapp kullanıcıları hesaplarını silse de Whatsapp kararından dönmedi. WhatsApp gizlilik sözleşmesinin maddeleri neler, hesaplar silinecek mi? WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ne yapacaklar?

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:51
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesapları silinecek mi?
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WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıların verilerini Facebook’a bağlı şirketler ile paylaşılması şartını getirdiği için kullanıcılardan eleştiri almıştı. WhatsApp kararından dönmüş gibi görünse de yaptığı son açıklama ile kullanıcılarını şaşırttı. Kullanıcılar ise WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere neler olacağını merak ediyorlar.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini erteledi

WhatsApp, zorunlu gizlilik sözleşmesinin geçerlilik tarihini 15 Mayısıs tarihine erteledi. WhatsApp yaptığı açıklamada, gizlilik konusunun kullanıcılar tarafından düşünülmesi için erteleme kararı aldıklarını belirtmişti. Gizlilik sözleşmesini kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmayı devam ettirecekken, gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar için de WhatsApp’tan açıklama geldi.

WhatsApp’ta paylaşım yapmak için “Durum” özelliğinin kullanılacağını belirten WhatsApp, “Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız” açıklaması yaptı.

Kimi rakiplerinin kullanıcıların mesajlarını göremedikleri iddiasının üzerinde durulan WhatsApp’ın yaptığı açıklamada, “Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir. WhatsApp’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez” ifadeleri yer aldı.

Gizlilik sözleşmesini yenilemeyenlere ne olacak?

WhatsApp’ın yenilediği gizlilik sözleşmesini 15 Mayısıs tarihine kadar kabul etmeyen kullanıcılar birkaç gün kendilerine gelen mesajlar ile aramaların bildirimlerini görebilecekken, uygulamayı bu bildirimleri okumak veya cevaplamak için kullanamayacaklar. Yani bu kişilerin uygulamaya erişimleri tam olarak kısıtlanacak.

Aynı zamanda gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar yüz yirmi gün süresince “Pasif” olacaklar ve bu sürede yenilenen sözleşmeyi kabul edemeyecekler. Ancak, yüz yirmi günün sonunda hesaplarını tekrardan aktif hale getirmezlerse otomatik olarak hesapları silinecektir. Yani, kullanıcıların bütün grupları, konuşmaları, medyaları, o zamana kadar yedekleme işlemi yapılmadıysa silinecektir.

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi kapsamındaki maddeler şunlardır;

  • Hesap bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum bilgisi
  • İşlem ve ödeme verileri
  • Müşteri desteği ve diğer iletişimler
  • Kullanım ve kayıt bilgileri
  • Cihaz ve bağlantı bilgileri
  • Konum bilgileri
  • Çerezler


Son Güncelleme: 27.02.2021 00:51
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilikSözleşmesi
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