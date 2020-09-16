Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı’na Volkan Bozkır getirildi. Volkan Bozkır bugün itibariyle yeni görevine başlamış oldu. BM’nin 75. Genel Kurul Başkanı olan Bozkır, görevi Tijjani Muhammad – Band’dan devraldı.

Volkan Bozkır ilk görev gününde yaptığı konuşmasında Koronavirüs salgınının BM Genel Kurulu planlarını değiştirdiğini belirtti. Pandeminin şu anda tek taraflı adımları meşru kılmak ve uluslararası kuralları zayıflatmak için kullanıldığını söyleyen Bozkır, bu şekilde yanlış sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

Pandemiye karşı birlik ve işbirliği çağrısında bulunan Bozkır, tel taraflı adımların işe yaramayacağını ve bu tür olaylarda BM’nin merkezli çok taraflı işbirliği ve çalışmaların olması gerektiğini belirtti. Volkan Bozkır 178 ülkenin desteğiyle geldiği BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine gelecek yıl Eylül ayına kadar devam edecek. Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanı seçilen ilk Türk oldu.