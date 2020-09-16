Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı’na Volkan Bozkır getirildi. Volkan Bozkır bugün itibariyle yeni görevine başlamış oldu. BM’nin 75. Genel Kurul Başkanı olan Bozkır, görevi Tijjani Muhammad – Band’dan devraldı.
Pandemiye karşı birlik ve işbirliği çağrısında bulunan Bozkır, tel taraflı adımların işe yaramayacağını ve bu tür olaylarda BM’nin merkezli çok taraflı işbirliği ve çalışmaların olması gerektiğini belirtti. Volkan Bozkır 178 ülkenin desteğiyle geldiği BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine gelecek yıl Eylül ayına kadar devam edecek. Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanı seçilen ilk Türk oldu.
Son Güncelleme: 16.09.2020 17:03