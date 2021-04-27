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Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?

Rusya ile yapılan anlaşma doğrultusunda koronavirüs aşısı Sputnik V, Türkiye’de üretilecek. Sputnik V aşısını Türkiye’de Viscoran ilaç firması yapacak.

27 Nisan 2021 Salı 03:10
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı tüm ülkelerde aşı telaşı başladı. Ülkemizde de milyonlarca insan aşı oldu. Bu kapsamda koronavirüs aşısı olan Sputnik ve aşısı Türkiye’de üretilecek. Üretimi fonlayan kurumlar arasında Rusya doğrudan yatırım fonu ile aşıyor Türkiye’de üretecek olan Viscoran ilaç bulunuyor. Vatandaşlarımız Viscoran ilaç kimin, Viscoran ilaç sahibi Öztürk Orhan kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtlarını arıyor.

Yapılan anlaşmaya dair resmi açıklama Rusyalı yetkililer tarafından resmi Twitter hesabına yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada aşıyı yerelleştirme açısından önemli olduğunu ve ülkemizdeki üretim tesislerinde artık aşının üretilebileceğini ifade etti.

Viscoran İlaç Kime Ait?

Viscoran ilaç Sanayi anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı olarak Öztürk Oran dikkat çekiyor. Kendisi aynı zamanda İstanbul ticaret odası meclis başkanı, Türkiye odalar ve Borsalar birliği yönetim kurulu Üyesi ve Myfarma ilaç ile Terra ilaç yönetim kurulu başkanıdır.

Kendisi 1956 senesinde Kars ilinde dünyaya geldi. Erzurum’da bulunan Kazım Karabekir eğitim enstitüsünde Türk dili ve edebiyat bölümü mezunu oldu. Sonrasında banka ve ticaret hukuku araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi’nde işletme fakültesi muhasebe Enstitüsü bütçeleme ve standart maliyetler uzmanlık programını bitirerek mezun oldu.

Öztürk Oran Kimdir?

1974 senesinde Vakıflar Bankası’nda memur olarak çalışmaya başladı. Bu süre içerisinde üç yıl boyunca Türkiye bankalar birliği eğitim merkezine girerek muhasebe ve bankaya öğreticiliği, İngilizce ve diş ticaret eğitimleri aldım.28 yıl boyunca bankacılık mesleğini sürdürdü. Bugünlere gelene kadar bankacılık da her kademede çalıştır.

2003 yılına gelindiğinde bazı ilaç firmalarına ortak oldu ve yönetim kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Sonrasında Türkiye ilaç endüstrisi işverenler Sendikası yönetim kurulu üyeliği bazı vakıflarda yönetim kurulu üyeliği, Türkiye odalar ve Borsalar birliği yönetim kurulu üyeliği, İstanbul ticaret Üniversitesi mütevelli heyet Başkanlığı, İstanbul ticaret odası meclis Başkanlığı gibi görevleri sürdürüyor. Kendisi ayrıca 2017 yılında İstanbul ticaret odası yönetim kurulu başkanlığı yaptı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:10
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Anahtar Kelimeler:
Öztürk OranSputnik VViscoran
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