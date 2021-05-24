Virajı alamayan araç karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de altgeçide hızlı bir şekilde giren ve virajı dönemeyen otomobil sürücüsü karşıdan gelen araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay Kocaeli’ne bağlı Darıca ilçesinde yaşandı. İstasyon Mahallesi’nde bulunan altgeçide Darıca’ya gitmekte olan Behçet Ç.’nin kullandığı Lada marka 64 LR 891 plakalı araç, aşırı hızla viraja girdi. Virajı alamayan sürücü karşı yönden gelerek altgeçide girecek olan Aşkın Y.’nin kullandığı 41 AFY 576 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Behçet Ç.’yi tedavi için hastaneye kaldırdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Behçet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kazanın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.