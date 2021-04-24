Vinç taşıyan tırın freni patladı: Tır sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Trabzon’a seyir halinde iken freni patlayan ve üzerinde vinç bulunan tır kaza yaptı. Kaza nedeni ile tırın üstünde bulunan vinç parçaları her yere dağıldı.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Gümüşhane’den Trabzon’a giden vinç yüklü bir tır Maçka’ya bağlı bağlı Bağışlı bölgesinde freni patlaması nedeni ile kontrolden çıkarak yol aldı. Bu sırada yolda bulunan çeşitli yerlere çarpan tırın üzerinde bulunan vincin parçaları etrafa dağıldı. Tır yolun karşı tarafına doğru devrilirken tırın ve vincin parçaların yolun dört bir yanına dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri tırın sürücüsünü Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesine kaldırırken sürücünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.