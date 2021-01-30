Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son başvuru ne zaman? Vergi borcu yapılandırma için son günler!

Vergi yapılandırmasına ilişkin kararın ardından vatandaşların yoğun ilgisi başvuru tarihlerinin uzatılmasını sağladı.

2020 yılının sonuna kadar vergi yapılandırması imkanı verilirken, söz konusu süre 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlar vergi yapılandırması kapsamında başvurularını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabiliyor. 17 Şubat 2020 tarihinde başlayan vergi yapılandırma kanunu 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesainin bitime kadar devam edecek.

Yapılandırma kapsamında vatandaşlar ilk taksitlerini 1 Mart 2021 tarihinde ödemeye başlayacak. İsteğe göre daha öncede ödeme yapılabiliyor. Öte yandan borçlarını peşin olarak ödeyecek kişilerin Yİ-ÜFE tutarının %90’ı ve borca uygulanan faiz siliniyor. Öte yandan ödemeler kredi kartı ve banka kartıyla da yapılabiliyor.

Vergi yapılandırmasına ilişkin son dakika

Vergi yapılandırması kapsamında SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, borcu olan sigortalılar ve işverene çağrıda bulundu ve yapılandırmaya başvurmaları konusunda çağrı yaptı.

Yapılandırmanın avantajları

Göktaş, 2020 yılının Ağustos ayı öncesindeki borçlar için yapılacak yapılandırmanın 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitime kadar devam ettiğini ve bu süre içerisinde vatandaşların başvuru yapmasını istedi. Öte yandan başvuru yapan kişilerin e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru yapabileceğini ifade eden Murat Göktaş, başvuru yapan kişilerin ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aya kadar taksit yapabileceklerini de söyledi.

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, sigortalılar ve işverenlerin borçlarını yapılandırması konusunda bankalar tarafından uygun faizli kredi almalarına da imkan sağlandığını ifade ederken, vatandaşların kamu bankaları üzerinden başvuru yaparak yapılandırma kredisine başvuru yapabileceklerini duyurdu. Göktaş, 31 Mart tarihine kadar kamu bankalarından %1.60 faiz ve 36 ay vade imkanıyla söz konusu krediyi alıp borçlarını kapatabileceklerini da sözlerine ekledi.

Vergi yapılandırma başvurularına yönelik bilgi veren Murat Göktaş, başvuru yapacak vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden başvuruların yapıldığını söyledi. Murat Göktaş yapılandırmaya dahil olan borçlar hakkında da konuştu. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını yapılandırmaya dahil olduğunu ifade eden Göktaş, peşin olarak borçlarını ödeyecek kişilere indirimler yapılacağını, taksitli olarak ödeme yapacak kişilerin ise ödemelerini iki ayda bir olmak üzere yapacaklarını söyledi.

Yapılandırmada son gelişmeler

Yapılandırma kapsamında başvuru süresinin bitmesine 3 gün kala 105 milyar 712 milyon liralık yapılandırma yapıldı. Söz konusu vergi yapılandırmasında ise bugüne kadar 7 milyon 349 bin kişi yararlandı. Söz konusu 7 milyon 349 bin kişiden şuana kadar 3 milyar 678 milyon lira ödeme alındı.