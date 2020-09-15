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Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Vehbi Koç'un kızı ve Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan Suna Kıraç yaşamını yitirdi. İş dünyasının önemli isimlerinden olan Kıraç, uzun yıllardır ALS isimli bir hastalıkla savaşıyordu.

15 Eylül 2020 Salı 21:00
Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti
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Koç Holding’in başkan vekili ve Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç, bugün hayatını kaybetti. Yıllardır makineye bağlı yaşayan Kıraç iş dünyasının  önemli isimlerinden birisiydi.


Suna Kıraç Kimdir?

1941’de Ankara’da dünyaya gelen Suna Kıraç liseyi Anavutköy Amerikan Kız Koleji, üniversiteyi ise Boğaziçi Üniversitesinde okumuştur. ALS isimli bir hastalığa yakalanan ve hareket konuşma gibi özelliklerini kaybeden Kıraç, eşi ile beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Ensütütisini kurmuştur. Ayrıca Ömrümden uzun İdeallerim var isimli kitabın da sahibidir.

Suna Kıraç, Türkiye’nin en zengilleri listesinde sekizinci sırada yer almaktadır. Kıraç pek çok Onur ödülünün de sahibidir.



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:00
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Anahtar Kelimeler:
SunaKıraçKoçHolding
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