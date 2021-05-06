İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Vebitcoin soruşturmasında yeni şüpheliler yakalandı!

Geçtiğimiz haftalarda işlemlerini kapattığı duyuran kripto para borsası Vebitcoin soruşturmasında firma çalışanı beş kişi daha yakalandı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:17
Vebitcoin soruşturmasında yeni şüpheliler yakalandı!
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda işlemlerini kapattığı duyuran kripto para borsası Vebitcoin’e, 23 Nisan 2021 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca mağduriyetlerin olduğu iddiaları doğrultusunda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi ve çalışanlarından dört kişi tutuklanmıştı.

Aynı zamanda MASAK, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına bloke koymuş, firma ve yöneticiler hakkında inceleme başlatmıştı.

Siber Suçlar ekiplerince, firma yetkilisi olduğu öğrenilen beş kişi daha gözaltına alındı. Firma adresiyle şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinde incelendiği, ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VebitcoinKripto ParaVebitcoin Soruşturması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?
Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl ve saat kaçta tutulur? neler yapılmalıdır?
ATV Kuruluş Osman 57. bölüm full izle
Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm full izle
TRT 1 Benim Adım Melek 64. bölüm full izle
Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?
İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
Çalışma izin belgesi alma süresi ne zamana uzatıldı? e Devlet çalışma izin belgesi alma son tarih ne?
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın tek parça izle ATV
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.