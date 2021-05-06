Vebitcoin soruşturmasında yeni şüpheliler yakalandı!

Geçtiğimiz haftalarda işlemlerini kapattığı duyuran kripto para borsası Vebitcoin’e, 23 Nisan 2021 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca mağduriyetlerin olduğu iddiaları doğrultusunda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi ve çalışanlarından dört kişi tutuklanmıştı.

Aynı zamanda MASAK, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına bloke koymuş, firma ve yöneticiler hakkında inceleme başlatmıştı.

Siber Suçlar ekiplerince, firma yetkilisi olduğu öğrenilen beş kişi daha gözaltına alındı. Firma adresiyle şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinde incelendiği, ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.