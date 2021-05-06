Vebitcoin soruşturmasında yeni şüpheliler yakalandı!

Geçtiğimiz haftalarda işlemlerini kapattığı duyuran kripto para borsası Vebitcoin’e, 23 Nisan 2021 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca mağduriyetlerin olduğu iddiaları doğrultusunda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi ve çalışanlarından dört kişi tutuklanmıştı.
Siber Suçlar ekiplerince, firma yetkilisi olduğu öğrenilen beş kişi daha gözaltına alındı. Firma adresiyle şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinde incelendiği, ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17