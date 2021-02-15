İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, dolandırıcıların yeni covid-19 aşı dolandırıcılığı!

Adana ilinde Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından başlatılan dolandırıcılık ile mücadele kapsamında vatandaşlar covid-19 aşı dolandırıcılığına karşı uyarıldı. İşte detaylar...

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:28
Vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, dolandırıcıların yeni covid-19 aşı dolandırıcılığı!
Takip Et:

Adana ilinde polis son zamanlarda artışa geçen dolandırıcılık faaliyetleri için vatandaşlara uyarıda bulundu. Geçtiğimiz her günde daha fazla bir artış gösteren siber suçlara yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha eklendi. Uzun bir süredir yaygın bir şekilde gözlemlenmekte olan siber suçlar şimdi de aşı uygulamalarının başlamasını fırsat bildi. Dolandırıcılar mesajlaşma ve mail yolları ile gerçekleştirdiği yöntemle Korona Virüs aşısını bahane ederek vatandaşı dolandırmak oldu.

Korona Virüs pandemisi süresinde aşılama aşamasına sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bu aşılama aşamasını fırsat bilen dolandırıcılar; vatandaşa aşı randevusu, aşılama tarihi gibi içeriklerle SMS veya mail gönderiyor. Gelen SMS ve maillerde bir link yer alıyor; kişiden bu linke girerek kişisel bilgilerini doldurması isteniyor. Salgın sürecindeki aşılama başlangıcından beri artışa geçen bu yöntemin önüne geçebilmek için polis güçleri hareketlendi. Hayata geçirilen yeni çalışmalar aracılığı ile vatandaşı bu yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarmaya başlayan polisler, vatandaşları birer birer ziyaret etti.

Toplum tarafından desteklenen polis şube ekiplerinin; uyarma ve bilinçlendirme çalışmaları

Son zamanlarda koronavirüs aşısını kendilerine açık kapı olarak belirleyen dolandırıcıların kurbanlarının artışa geçmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin geliştirdiği çalışmada; korona virüs aşısını bahane eden dolandırıcılar ile mücadele kapsamında polisler evleri teker teker ziyaret etti, bu dolandırıcılık riski doğrultusunda uyarılarda bulundu. Yapılan bu uyarma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında birçok vatandaşın evi ziyaret edildi. Dolaşan ekipler vatandaşı bilinçlendirdi ve dolandırıcılar ile ilgili broşür dağıttı.

Vatandaş polise minnettar

Adana ilinde Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafınca gerçekleştirilen uyarma ve bilinçlendirme çalışmaları vatandaşın minnetini kazandı. Halk polislerin dolandırıcılar ile mücadelesi kapsamında attığı bu yeni adımları ve yaptıkları yeni çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi. Yapılacak olan çalışmalar ile ileride bu tarz dolandırıcılık olaylarının daha aza inmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19AdanaToplum Destekli Polislik ŞubesiCovid-19 AşıCovid-19 Aşı DolandırıcılığıDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL para cezası kesildi
Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL para cezası kesildi
Afyonkarahisar’da deprem!
Afyonkarahisar’da deprem!
Manisa'da yan yatan tırın sürücü yaralandı
Manisa'da yan yatan tırın sürücü yaralandı
Manisa'da motosiklet ve karşı yönden gelen otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'da motosiklet ve karşı yönden gelen otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'da alkollü sürücü duran kamyona çarptı
Manisa'da alkollü sürücü duran kamyona çarptı
Bartın'da yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 1 gün ertelendi!
Bartın'da yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 1 gün ertelendi!

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?
2021 senesi için yapılacak olan POMEM sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ne?
Sadakatsiz dizisinden sürpriz ayrılık! Mert karakteri diziye veda mı ediyor?
Akıncı dizisinde Güneş karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Yasak Elma Şahika Ölecek mi? Nesrin Cavadzade Ayrılıyor mı?
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncular dahil oldu! Aksu Hatun hakkında merak edilenler
Ramo dizisinin Korkut karakteri kimdir? Selim Erdoğan kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi tekrar bölümler ne zaman?
Exxen yeni dizisi Yavuz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Mutlaka izlenmesi gereken en iyi Netflix belgeselleri
Srebrenitsa Katliamı nedir? Hangi tarihte oldu? Srebrenitsa’da ne oldu? 24 yıl önce yaşananlar
Instagram kullanıcı bulunamadı ne demektir?
Son Yaz dizisi kaç bölüm yayınlanacak? final tarihi belli oldu mu?
Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir, gerçek tarihte varmıydı? Gerçek adı nedir? Hazal Adıyaman hakkında bilgiler!
Siyah dantelli elbiseye uygun makyaj
Kırmızı Kamyon dizisi Bülent Çolak kimdir?
Kırmızı Oda Fedai Kimdir? Nazlı’nın Eşi
‘Ramo’ Dilber kimdir? Sitare Akbaş
2021 yılında gelen zamlar sonrasında en güncel alkol fiyatları
Ticaret Bakanlığı memur alacağını duyurdu! KPSS sınavı şartı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.