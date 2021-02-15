Vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, dolandırıcıların yeni covid-19 aşı dolandırıcılığı!

Adana ilinde polis son zamanlarda artışa geçen dolandırıcılık faaliyetleri için vatandaşlara uyarıda bulundu. Geçtiğimiz her günde daha fazla bir artış gösteren siber suçlara yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha eklendi. Uzun bir süredir yaygın bir şekilde gözlemlenmekte olan siber suçlar şimdi de aşı uygulamalarının başlamasını fırsat bildi. Dolandırıcılar mesajlaşma ve mail yolları ile gerçekleştirdiği yöntemle Korona Virüs aşısını bahane ederek vatandaşı dolandırmak oldu.

Toplum tarafından desteklenen polis şube ekiplerinin; uyarma ve bilinçlendirme çalışmaları

Korona Virüs pandemisi süresinde aşılama aşamasına sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bu aşılama aşamasını fırsat bilen dolandırıcılar; vatandaşa aşı randevusu, aşılama tarihi gibi içeriklerle SMS veya mail gönderiyor. Gelen SMS ve maillerde bir link yer alıyor; kişiden bu linke girerek kişisel bilgilerini doldurması isteniyor. Salgın sürecindeki aşılama başlangıcından beri artışa geçen bu yöntemin önüne geçebilmek için polis güçleri hareketlendi. Hayata geçirilen yeni çalışmalar aracılığı ile vatandaşı bu yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarmaya başlayan polisler, vatandaşları birer birer ziyaret etti.

Son zamanlarda koronavirüs aşısını kendilerine açık kapı olarak belirleyen dolandırıcıların kurbanlarının artışa geçmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin geliştirdiği çalışmada; korona virüs aşısını bahane eden dolandırıcılar ile mücadele kapsamında polisler evleri teker teker ziyaret etti, bu dolandırıcılık riski doğrultusunda uyarılarda bulundu. Yapılan bu uyarma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında birçok vatandaşın evi ziyaret edildi. Dolaşan ekipler vatandaşı bilinçlendirdi ve dolandırıcılar ile ilgili broşür dağıttı.

Vatandaş polise minnettar

Adana ilinde Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafınca gerçekleştirilen uyarma ve bilinçlendirme çalışmaları vatandaşın minnetini kazandı. Halk polislerin dolandırıcılar ile mücadelesi kapsamında attığı bu yeni adımları ve yaptıkları yeni çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi. Yapılacak olan çalışmalar ile ileride bu tarz dolandırıcılık olaylarının daha aza inmesi bekleniyor.