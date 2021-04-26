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Vatandaşın gözü kabine toplantısında: 26 Nisan kabine toplantısı saat kaçta?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan kabine toplantısında alınan önlemler yeterli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği daha sert önlemler geliyor mu? Vatandaşın gözü kabine toplantısından çıkacak kararlarda. 26 Nisan kabine toplantısı saat kaçta gerçekleştirilecek?

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
Vatandaşın gözü kabine toplantısında: 26 Nisan kabine toplantısı saat kaçta?
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Koronavirüs salgını kapsamında düzenli olarak toplanan kabine toplantısı her hafta merakla bekleniyor. Gözler kabinede alınacak kararlara çevriliyor. Koronavirüs salgını kapsamında kısmi kapanma kararı geçtiğimiz günlerde alındı ve tüm illerde uygulanmaya devam ediyor. Ancak vaka sayılarında hala artış olması ve yüksek riskin devam etmesi tam kapanma gelsin çağrılarını da beraberinde getirdi. Bugün toplanacak olan kabine toplantısında tam kapanma kararı çıkacak mı ya da hangi yeni önlemler gelecek soruları yanıt bulacak.

Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Tüm Türkiye’nin gözü kulağı bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. 26 Nisan tarihli yani bugün toplanacak kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. Toplantı saati ile ilgili kesin bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Ancak geçmiş toplantılar dikkate alınarak bakıldığında bugünkü kabine toplantısının saat 15.00’te olacağı tahmin ediliyor.

Kısmi kapanmanın seyri değerlendirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen noktayı ele alacak. Ülkemizde uygulanan kısmi kapanmanın yansımaları nasıl oldu kabinede tartışılacak. Bilim Kurulu’nun konuya dair tavsiyeleri kabine toplantısına aktarılacak. Risk haritası baz alınarak salgınla mücadele hangi noktada olduğumuz ve salgının seyrinin nasıl ilerlediği değerlendirilecek. Salgında sağlanan gerileme istenilen oranda olmadı. 21 Nisan tarihinde 62 bin olan vaka sayısı 40 bin civarına gerilemiş durumda. Bir taraftan gelen tam kapanma çağrıları dikkate alınacak mı yoksa farklı önlemler alma yoluna mı gidilecek sorularının bu toplantıda yanıt bulması umuluyor.

Aşılama nasıl gidiyor?

Türkiye’de şimdiye kadar 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon civarında aşılama gerçekleştirildi. Sinovac ve Biontech aşılamasının ardından Rusya’nın Sputnik V aşısı çok yakında uygulanmaya başlanacak. Kabine toplantısının bir diğer gündemini ise aşılama çalışmaları olacak. Aşılama ve aşı temin çalışmaları ve yerli aşı çalışmaları da kabine toplantısında kendisine yer bulacak.

 Kabine toplantısının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları kamuoyuna aktaracak. Geçtiğimiz kabine toplantısında alınan kararların istenilen düşüşleri yakalamasına yetmemesi halinde çok daha sert kararlar alınacağı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Gözler Kabine toplantısında…




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıKoronavirüsTam KapanmaKısmi Kapanma
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