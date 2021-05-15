Varank: Yerli aşı güz döneminde üretilebilir

Varank, yerli aşı çalışmalarında görev alan bilim insanları ve çalışanlarla bayramlaştı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları hakkında son durum öğrendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aşı çalışmalarının kritik kısımlarından birisi olan insan denemeleri için gönüllülere teşekkür etti. Yerli aşının detayları hakkındaki sorulara cevap veren Bakan Varank, aşının daha az yan etkisi olan veya hiç olmayan, daha avantajlı ve daha etkili olacağını söyledi.

, aşı adaylarının belirlenmesi için gönüllü insanların fazlalılığının önemine vurgu yaptı. Aşı adaylarında başarılı neticeler alınmalar halinde sonbaharda Türkiye’ye yerli ve milli bir aşı kazandırabileceklerini ve bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışmalarını şeffaflık ve bilimsellik prensipleri ile beraber sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye’de sürdürülen yerli aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmişti.