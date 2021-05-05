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Van'ın Tuşba ilçesinde dev uyuşturucu operasyonu: 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi!

Van'ın Tuşba ilçesinde emniyet güçleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda durdurulan bir kamyonette yapılan aramalar sonucunda 216 kilo 100 gram eroin ele geçirilirken kamyonet sürücü gözaltına alındı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:52
Van'ın Tuşba ilçesinde dev uyuşturucu operasyonu: 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi!
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Van’ın Tuşba ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramalar sonucunda 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdukları kamyonette arama yaptı. Aramaya destek veren Narkotik köpeği Rexo’nun da yardımıyla, kamyonetin kasasında yer alan çöp poşetlerinin içine saklanmış 408 paket halinde 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında kamyonetin sürücüsü C.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

İşte uyuşturucu operasyonuna ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:52
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VanTuşba Uyuşturucu OperasyonuVan Emniyet Müdürlüğü216 Kilo 100 Gram EroinUyuşturucu Operasyonu
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